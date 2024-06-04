مصر للطيران تسير غدا 20 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 05:25 مساءً - تسير مصر للطيران غدا، الأربعاء، الموافق 5 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، والتى سيتم تسييرها كالتالى..

10 رحلات "القاهرة - جدة"

1 رحلة "الأقصر - جدة"

5 رحلات "القاهرة- المدينة المنورة"

1 رحلة "الأقصر - المدينة المنورة"

2 رحلة كوناكري - المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والسياحة والأثار وقرعة القاهرة وقنا وأسوان وتضامن الجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاج والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.