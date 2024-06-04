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مصر للطيران تسير غدا 20 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 05:25 مساءً - تسير مصر للطيران غدا، الأربعاء، الموافق 5 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، والتى سيتم تسييرها كالتالى..

10 رحلات "القاهرة - جدة"
1 رحلة "الأقصر - جدة"
5 رحلات "القاهرة- المدينة المنورة"
1 رحلة "الأقصر - المدينة المنورة"
2 رحلة كوناكري - المدينة المنورة
1 رحلة القاهرة - الطائف
وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والسياحة والأثار وقرعة القاهرة وقنا وأسوان وتضامن الجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاج والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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