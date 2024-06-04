نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم 57 صحفيًا من حملة الماجستير والدكتوراه فى احتفالية بالنقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت نقابة الصحفيين، أمس الإثنين بالزملاء الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه وعددهم (57) زميلة وزميلًا بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، وأعضاء المجلس: حسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، ودعاء النجار.

وسلّم نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، درع النقابة لـ17 صحفيًا من حاملى درجة الدكتوراه، و40 صحفيًا من حاملى درجة الماجستير.

والزملاء الحاصلون على درجة الدكتوراه هم:

د. إيمان العوضي.د. أسامة زايد.

د. باسل يسري.

د. سالم الحافي.

د. شاهيناز العقباوي.

د. شيريهان المنيري.

د. شيماء البدوي.

د. صلاح الدين عبدالله.

د. عزة عواد.

د. عصام عامر.

د. عمر علم الدين.

د. عمرو طلعت.

د. عمرو عبدالمنعم.

د. محمد كمال.

د. محمود القيعي.

د. هاني صلاح الدين.

د. هاني قطب سليم.

والزملاء الحاصلون على درجة الماجستير هم: