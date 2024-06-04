نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تعقد اجتماع موسع مع محافظ اسيوط لمناقشة مشروعات لإدارة المخلفات بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والوفد المرافق له اجتماعا موسعا مع السيد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وذلك لمناقشة أهم مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة للنهوض بالمنظومة يأتى ذلك فى إطار إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج لبناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج الأربعة ( الغربية / كفر الشيخ / قنا / اسيوط ) وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz بحضور قيادات المحافظة وممثلى الشركات الإستشارية وممثلى وحدات إدارة المخلفات والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ.

واوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع استعرض الخطة التشغيلية للمحافظة خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، خاصة فى تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتحقيق مشاركة مجتمعية مع اصحاب المصلحة للنهوض بالمنظومة إلى جانب استعراض اهم ما تم من انجازات للمشروع فى مرحلتيه الأولى والثانية بالمحافظة لدعم المنظومة سواء كانت دعم فنى أو تدخلات بنية تحتية وما قام به البرنامج من جهود نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الاهلية من خلال التدريب على اعداد نماذج الجمع الأولى وغيرها، وتيسير قنوات الإتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات إلى جانب تقنين اوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرص المحافظة على النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين لافتًا إلى مواصلة الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث وانعكاستها الايجابية على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وجه المحافظ الشكر لوزيرة البيئة والبرنامج الوطنى وكافة شركاء التنمية على التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق هذه الإنجازات التي تشهدها المحافظة مستعرضا ما تم تطبيقه على ارض الواقع للنهوض بالمنظومة، وأعلن المحافظ خلال إلى تقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فني ومالي ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسرى.

وبناءًا على توجيهات محافظ أسيوط قام وفد برنامج المخلفات الصلبة بتفقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة وذلـك عـبر شبكة موحدة تعـد المحـور الرئيسى لاتصـالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الاسـتجابة للحدث والتعـاون والتكامــل بين كافـة الجهــات المعنيـة وإتاحة البيانات الدقيقة من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.. حيث تابع الوفد كيفية متابعة منظومة رفع المخلفات الصلبة من الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة كما قام الوفد بزيارة وحدة إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة لمتابعة خطط التشغيل وتقديم كافة اوجة الدعم للعاملين بتلك الوحدات.

ومن جانبه اكد د. حازم الظنان ان الدعم الفنى المقدم خلال هذه المرحلة لإصحاب المصلحة من المجتمع المدنى والقطاع الخاص يهدف إلى تعزيز قدراتها فى جمع ورصد المخلفات بالمحافظة من خلال انشاء نظام رقمى للمراقبة على الأداء وانشاء دليل لجمع المخلفات واعادة تدويرها ودعم المنظمات غير الحكومية فى تطبيق الدليل وانشاء احصائيات لكميات المخلفات المجمعة واعادة تدويرها إلى جانب تطبيق نظام رصد المركبات الخاصة بعمليات الجمع والنقل.

واوضح د.حازم ان الدعم سيشمل ايضا تدريب وحدات إدارة المخلفات لرفع كفاءة العاملين بها من النواحى الفنية والمالية والتعاقدية تتمثل فى كيفية إعداد التقارير الفنية أو سنوية وربع سنوية والقيام بعملية الرصد والمتابعة، وصياغة الخطط السنوية هذا إلى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وتشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بالمحافظة بدعم من البرنامج سواء محطات وسيطة بمركزى ابو تيج وديروط أو ما سوف يتم انشاءه من مصانع معالجة وتدوير ومدفن صحى هذا إلى جانب معدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب للنهوض بالمنظومة.