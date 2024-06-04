نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعة تعيينات 2023 بـ "الوفد": مستمرون في الاعتصام لليوم الثالث.. وإجراءات تصعيدية خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّنت دفعة تعيينات 2023 بجريدة الوفد، الجهود المبذولة من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، وكافة رؤساء التحرير التنفيذيين؛ من أجل احتواء أزمة العقود، وإنهاء الاعتصام.

وتوجّهت دفعة تعيينات 2023، بالشكر للدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، ورؤساء التحرير التنفيذيين، على الاجتماع الذي دار اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، ووضع حلول لإنهاء الأزمة.

وتوجّه الزملاء بالشكر إلى النقابية للعاملين بالوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، والجمعية العمومية بالوفد، على الدعم المتواصل.

وأعلنت دفعة تعيينات 2023، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، الاستمرار في اعتصام مفتوح لليوم الثالث على التوالي، من أجل توقيع العقود الخاصة بنقابة الصحفيين.

وأوضحت دفعة تعيينات 2023 في بيان لها، أنه في حالة عدم التوقيع، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت دفعة تعيينات 2023، أنها في حالة اعتصام مفتوح، ولن تقبل بأي أنواع التفاوض غير التوقيع على العقود في أسرع وقت، وإنهاء الأزمة نهائيًا، مناشدةً رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بوجود حلول أكثر فاعلية للتوقيع على العقود من أجل إنهاء الأزمة.

وكانت دفعة تعيينات 2023، قد أعلنت اعتصامها يوم الأحد 2 مايو 2024، لحين استلام العقود، تمهيدًا لتسليمها لنقابة الصحفيين.

وكانت إدارة الجريدة والحزب، قد أصدرت قرارًا بالتعيين 1 يونيو 2023، ولكن اكتشف الزملاء أن العقود تحتاج إلى توقيع آخر من أجل التقدّم للقيد بنقابة الصحفيين.

وقال الزملاء إنهم يعملون في مؤسسة الوفد الإعلامية والصحفية منذ سنوات، أفنوا من العمر الكثير، وحلموا كبقية زملائهم في الالتحاق بنقابة الصحفيين.