‏الداخلية تواصل تفويج حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وسط إشادات بالتنظيم (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 07:29 مساءً - تواصل بعثة الحج فى تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بعد أن قضوا عدة أيام بجوار الرسول الكريم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة الأربعاء الماضي، وتواصل اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام ، تم توديع أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1445هـ / 2024 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.