أخبار مصرية

مراسل إكسترا نيوز: تراجع عدد كبير من الشاحنات لرفض الاحتلال مرورها إلى غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 07:29 مساءً - قال كرم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن هناك سماع دوى انفجارات عنيفة ناتجة عن الغارات القوية التي تستهدف غرب مدينة رفح الفلسطينية بصورة مكثفة، هذا علاوة على القصف المدفعي في وسط المدينة.

وأكد كرم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فصائل المقاومة أعلنت استهدافها قوة عسكرية في غرب مدينة رفح الفلسطينية، هذا علاوة على استهداف إحدى المروحيات بقذيفة سام.

وأضاف في حديثه، أن الاشتباكات بين المقاومة والجيش الصهيوني ما زالت مستمرة في رفح حتى اليوم، وبسبب هذا الاستمرار لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها كاملة بعد.

وتابع: "عودة عدد كبير من الشاحنات المصرية من معبر رفح بعدما رفض الاحتلال مرور تلك المساعدات إلى الشعب الفلسطيني".

واستطرد: "هناك نقص حاد في المياه في قطاع غزة، وهذا النقص بمثابة كارثة إنسانية جديدة تسجلها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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