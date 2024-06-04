ضبط شخص بالإسماعيلية يدير كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 07:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية للنصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات، والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- بقصد والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته شهادات إجتياز دورات تدريبية، شهادات خالية البيانات "معدة للإستخدام"، 5 كارنيهات دراسية منسوبين للكيان بأسماء أشخاص مختلفين، أكلاشيه بإسم الكيان، مجموعة من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان، دفتر تحصيل نقدية مدون به أسماء بعض الدارسين والأقساط المالية المحصلة منهم، مجموعة من الكشوف والأوراق تحوى بيانات الدارسين، جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.