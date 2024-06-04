متحدث الحكومة: 14 مليار دولار حجم الإفراج الجمركي عن البضائع من أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 09:31 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، تابع الموقف التنفيذي لـ الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتوفير مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن حجم الإفراج الجمركي وصل إلى 14 مليار دولار من أبريل حتى الآن.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: رئيس الوزراء أكد على سرعة العمل في الإفراجات الجمركية عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في الموانئ قبل انتهاء صلاحياتها.

رئيس الوزراء يتابع موقف الإفراج الجمركي عن البضائع

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك في اجتماع دوري حضره اليوم؛ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ميدانيًا أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مُدخلات الإنتاج.