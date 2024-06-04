قصواء الخلالي تكشف حقيقة تكليف الدكتور محمود محي الدين بتشكيل الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن محمود محي الدين لم يتم مخاطبته أو تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وهو قامة كبيرة له قدره وتاريخه واقحامه في مثل هذه الأمور غير مقبول ويجب التوقف عنه.

أضافت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، أنه لم يتم النقاش مع أي شخصية الآن أو قبل ذلك سوى الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة المرتقبة وكل ما يتردد غير ذلك أكاذيب.

واصلت قصواء الخلالي:" أؤكد من جديد على أنه لا أحد يملك معلومات واضحة وحاسمة بشأن ملامح حكومة د. مصطفى مدبولي المرتقبة".

تابعت أننا ندعم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي بعد مجهوداته الفترة الماضية خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرة إلى انه كان هناك تصحيح مسار واضح.

أشارت إلى أن هناك وزارات كثيرة لابد من الانتباه الشديد في اختيار وزرائها الفترة المقبلة، ومن المنطقي رحيل 90% من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والابقاء فقط على 10% منها.