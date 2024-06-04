اليوم فقط.. زيادة فترة تخفيف الأحمال حفاظًا على الشبكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:25 مساءً - أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وكانت قد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدءا من 8 مايو وحتى 20 يوليو المقبل موضحة أن مدة الفصل ستكون ساعتين بحد أقصى.