متحدث الخارجية: تحركات مصر المكثفة تستهدف وقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:26 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، التحركات المصرية على المستوى الدولى مكثفة تستهدف التواصل مع الشركاء الدوليين، مشيرا إلى ان الأسبوع الماضى كانت هناك لقاءات هامة مع الرئيس الفرنسى ماكرون، ووزراء خارجية 5 دول عربية، ووزراء دول الاتحاد الأوروبى، بمجلس العلاقات الخارجية الأوربية.

وأضاف أحمد أبو زيد خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن هذه اللقاءات تستهدف شرح الموقف العربى بشكل متكامل ووضع الخطوط والنقاط الحمراء الخاصة بضرورة التوصل الفورى لوقف إطلاق النار والبحث عن حلول لإدخال المساعدات الإنسانية، وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفتح المعابر التى تربط بين قطاع غزة وإسرائيل والتى تربط غزة بمصر، وإزالة كافة المعوقات التى تضعها إسرائيلى لمنع هذه المساعدات.

تابع، والتأكيد على أى إجراءات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتهجير القسرى للشعب الفلسطينى، وهذه التحركات لقت صدى كبير وواسع على المسرح الأوروبى ومع شركاء فى الاتحاد الاوروبى، حيث أن هناك إدراك لجدى الجميع للتحرك على هذه المسارات.