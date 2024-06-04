المتحدث باسم الخارجية المصرية: المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار فرصة هامة يجب إلتقاطها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:26 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، ما نراه الآن من بيانات تصدر من العديد من الدول العربية والأوروبية التى تطالب الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى التى تطالب بالتجاوب مع المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار يؤكد أننا أمام فرصة هامة يجب إلتقاطتها.

وأضاف أحمد أبو زيد خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن مبادرة أمريكا مبنية على أطروحات سابقة طرحتها مصر والوسطاء، وهذه الصفقة أو الأطروحات يجب أن تتعامل معها الأطراف بجدية، لانه لا مجال للإنتظار أكثر من ذلك.

وأكد أحمد أبو زيد أن ما يحدث فى غزة من مجازر عار على جبين المجتمع الدولى والاحتلال الإسرائيلى، ولكن لابد من التعامل معها بأكبر قدر من الجدية لوقف إسالة الدماء والتعامل مع الوضع الكارثى فى القطاع، لأنه لابد أن تتركز الجهود على دخول المساعدات الإنسانية.