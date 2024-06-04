البابا تواضروس يستقبل الأنبا دانيال وإدارة مدرسة الكرمة بالمعادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:26 مساءً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، ومعه اثنتين من المكرسات بالإيبارشية، هما تاسوني آناسيمون وتاسوني يوأنا اللتين حصلتا مؤخرًا على درجة الماچستير في التعليم من جامعة ساندرلاند بإنجلترا.

وهنأ قداسة البابا الراهبات مثنيًا على جهودهما وتمنى لهما التقدم والنمو في خدمتهما.

وحضر اللقاء القس بطرس سامي الكاهن بإيبارشية المعادي ورئيس مجلس إدارة مدرسة الكرمة للغات والسيدة نيفين رشدي العضو المنتدب وتاسوني ماريا الأم المدبرة لمكرسات إيبارشية المعادي والدكتورة منال ملاك مديرة الموارد البشرية في مدرسة الكرمة.