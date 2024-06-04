مراسل فى المساء مع قصواء: عبور 137 شاحنة مساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:26 مساءً - رصد محمد زهران، مراسل برنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أخر الأوضاع فى قطاع غزة، قائلا:" الاحتلال الإسرائيلى ارتكب اليوم 7 مجازر أسفرت عن حوالى استشهاد 71 فلسطينى، و 281 مصاب، حتى الآن".

أضاف محمد زهران أنه على الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال ارتفاع أعداد المصابين فى صفوف جنوده وضباطه لـ 3782 منهم 1881 منذ بدء العملية البرية فى قطاع غزة.

ولفت محمد زهران إلى أنه فى اليوم الثامن على التوالى استمر تدفق دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث دخل 181 شاحنة رفض الاحتلال الإسرائيلى منها 9 شاحنات دون إبداء أسباب واسترجاع 35 شاحنة بحجة عدم وجود وقت كافى للموظفين داخل قطاع غزة.

وأكد محمد زهران أن هناك تعنت واضح من قبل الجانب الإسرائيلى فى دخلو هذه المساعدات، إذا فإن الحصيلة النهائية للشاحنات التى دخلت معبر كرم أبو سالم 137 شاحنة فقط من أصل 181 عبرت هذه النقطة لمعبر كرم أبو سالم.