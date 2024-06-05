نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الشهادة الإعدادية.. شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتح مدارس التمريض، أبوابها لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، للالتحاق بالعام المقبل 2024 - 2025.

ويستعرض "دوت الخليج" شروط الالتحاق بمدارس التمريض البالغ عدد 374 على مستوى الجمهورية في التالي:

1- الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها فى نفس العام، ودراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

3- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة.

4- أن يجتاز الطالب اختبارات التمريض بعد الإعدادية بنسبة لا تقل عن 70% والتى تشمل التالي:

- قياس مستوى اللغة العربية، والإنجليزية.

- التعامل مع الحاسب الآلى.

- اجتياز كشف الهيئة والذى يتضمن.

- اختبار نفسى والتناسق بين الوزن والطول ومهارات التواصل والمعلومات العامة المظهر العام.

- سلامة النطق، مع اجتياز الكشف الطبي.

- كشف نظر وباطنى، واختبار مخدرات، على أن يتم توقيع الكشف الطبى للطلاب المقبولين فقط.

- ولا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب المستندات الأصلية، خلال الموعد الذى تحدده مديرية الصحة التابع لها.