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لطلاب الشهادة الإعدادية.. شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تفتح مدارس التمريض، أبوابها لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، للالتحاق بالعام المقبل 2024 - 2025.

ويستعرض "دوت الخليج" شروط الالتحاق بمدارس التمريض البالغ عدد 374 على مستوى الجمهورية في التالي: 

1- الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها فى نفس العام، ودراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

3- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة.

4- أن يجتاز الطالب اختبارات التمريض بعد الإعدادية بنسبة لا تقل عن 70% والتى تشمل التالي: 

- قياس مستوى اللغة العربية، والإنجليزية.

- التعامل مع الحاسب الآلى.

- اجتياز كشف الهيئة والذى يتضمن.

-  اختبار نفسى والتناسق بين الوزن والطول ومهارات التواصل والمعلومات العامة المظهر العام.

-  سلامة النطق، مع اجتياز الكشف الطبي.

-  كشف نظر وباطنى، واختبار مخدرات، على أن يتم توقيع الكشف الطبى للطلاب المقبولين فقط.

- ولا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب المستندات الأصلية، خلال الموعد الذى تحدده مديرية الصحة التابع لها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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