نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حار نهارًا علي أغلب المناطق.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على كافة أنحاء البلاد.

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، وحار على السواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة ليلًا على معظم الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة



- القاهرة الكبرى: 38 درجة مئوية نهارًا.

- جنوب الصعيد: 40 درجة مئوية نهارًا.

تحذيرات الأرصاد الجوية



حذرت الهيئة من قوة أشعة الشمس غدًا الخميس، حيث يتوقع غياب الغيوم التي تساعد على تقليل حدة الحرارة.

وأشارت إلى أن ذروة الموجة الحارة ستكون بين الخميس والجمعة، حيث سترتفع درجات الحرارة بمعدلات تصل إلى 4 درجات مئوية، مما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

توقعات الأيام المقبلة



- ابتداءً من السبت المقبل: ستنكسر حدة الموجة الحارة على القاهرة الكبرى والمحافظات الساحلية والوجه البحري مرورًا بشمال الصعيد.

حالة البحرين

- **البحر المتوسط:** اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

- **البحر الأحمر:** تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.