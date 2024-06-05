سفير جمهورية مصر العربية في بلجراد يلتقي مع فخامة رئيس جمهورية صربيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:28 صباحاً - التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في صربيا، يوم ٤ يونيو الجاري مع السيد/ ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وقد أكد الرئيس الصربي خلال اللقاء على اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الثنائية مع مصر في كافة المجالات، لاسيما المجالين الاقتصادي والاستثماري، وذلك استنادًا إلى علاقات الصداقة التقليدية والتاريخية الوطيدة بينهما، مثمنًا المفاوضات الجارية حاليًا بين الجانبين حول عدد من اتفاقات التعاون الثنائي.

وأعرب السفير باسل صلاح عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع صربيا، والتزامها بتطويرها في كافة المجالات، بما يتناسب مع أهمية ومحورية دور البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبرزًا أهمية استمرار الزخم الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية منذ الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى صربيا في شهر يوليو ٢٠٢٢، والتي ساهمت في وضع أساس راسخ لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.