سويلم يتابع موقف التعاون الثنائى مع دولة جنوب السودان وإجراءات تعزيز هذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :علاقات أخوية تربط مصر بدول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل

- المشروعات التى تنفذها الوزارة بدول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى المعيشة ، ويتم تحديدها طبقاً لمتطلبات المواطنين

- إنشاء (٢٠) محطة مياه شرب جوفية ، و (٢) مرسي نهرى ، و (٥) محطات قياس ، ومعمل لنوعية المياه ، ومحطة رفع طلمبات بدولة جنوب السودان

- نهو (٣) محطات شرب جوفية مؤخراً ، وبدء العمل فى (٢) محطة ، والإعداد للبدء فى (٣) محطات أخرى

- قرب نهو محطة القياس بمدينة بور ، والعمل على سدود حصاد الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٨% ، والإعداد لتنفيذ مشروع "الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل"

- جارى الإنتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف التعاون الثنائى مع دولة جنوب السودان وإجراءات تعزيز هذا التعاون مستقبلاً .

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص .. فإن الوزارة حريصة على تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان ، هذه المشروعات التى يتم تحديدها طبقاً لمتطلبات المواطنين بهذه الدول .

وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف العمل فى عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية وغيرها) من حيث ونسب الإنجاز المحققة فى كل مشروع ، و وضع برنامج زمنى المقترح لإفتتاح هذه المشروعات وتدشين عدد من المشروعات الجديدة التى سيتم البدء بها قريباً .

وتم استعراض موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان ، حيث تم نهو إنشاء عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وإنشاء عدد (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية ، وتأهيل عدد (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات ، وإنشاء عدد (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى ، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا ، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال .

كما تم البدء في مشروع إنشاء عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية حيث تم الانتهاء من (٣) محطات بمقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية ، وبدء العمل بعدد (٢) محطه بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤ ، كما أوشك العمل فى محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي على الإنتهاء ، ومشروع لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٨% حتي تاريخه ، كما يجرى الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل ، كما جارى الإنتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان .