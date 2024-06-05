دبلوماسي سابق: مصر توقف إسرائيل عند حدها والعالم يعلم دور القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:29 صباحاً - تحدث السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى، ورفض التواجد العسكرى الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى، قائلا:" يأتى ذلك فى إطار اتفاقية السلام القائمة بين مصر وإسرائيل".

أضاف السفير جمال بيومي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر دائما تكون جادة فى تحذيراتها بحيث توقف إسرائيل عند حدها، والعالم كله مدرك أهمية دور مصر فى تعميم الأمن والسلام فى المنطقة، خاصة أن معظم دول المنطقة بها إنقسامات وحروب أهلية.

وأكد جمال بيومى، أن العالم يعلم الدول الإيجابى الذى تقوم به مصر، وفلسطين ليست دولة شقيقة وجارة فقط، ولكن أمن قومى مصرى، لافتا إلى أن السياسة الغربية والإسرائيلية أصبحت ذات وجهين، وجه يقول لنا أنهم مع عملية السلام وحل الدولتين ووجه يدعم إسرائيل بالمال.