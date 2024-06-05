مساعد وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى يولي الصعيد اهتماما كبيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:26 صباحاً - قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الصعيد اهتماما كبيرا منذ توليه المهمة في مصر.

أضاف الهلباوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن أكثر محافظتين كانت تشهد ارتفاع معدلات الفقر والأمية والنمو السكاني، سوهاج وقنا، لذلك بدأ الرئيس مشروع مع البنك الدولي لتحقيق العدالة في التنمية في المحافظات.

وتابع هشام الهلباوي: "الصعيد يورد 80% من إنتاج البصل في مصر، وبه حرف موجودة تعمل فيها الناس، ونحن وضعنا خطة في سوهاج وقنا لإقامة 6 مناطق صناعية".

وأشار، إلى أن هناك دعم للتسويق للمنتجات في محافظتي سوهاج وقنا، وهناك تسويق لتلك المنتجات في الخارج أيضا.