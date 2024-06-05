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النائب طارق عبد العزيز لـ"قصواء الخلالي": الرئيس السيسى ركز على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:26 صباحاً - توجه النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بكامل التقدير للحكومة التى استقالت، لافتا إلى أن بعض الوزراء فى هذه الحكومة جاؤوا من البرلمان، والبعض كانوا سياسيين، والكثير منهم كانوا تكنوقراط.

 

وأضاف طارق عبد العزيز خلال استتضافته ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن هناك ملفات كثيرة على أرض الواقع تحققت بشكل كبير وفيها إنجاز، وكانت هناك أعمال تمهد الأرض وتقول أن الأرض خصبة الآن لحكومة جديدة تستطيع أنها تتولى.

 

ولفت طارق عبد العزيز، إلى أن وزارة النقل حققت طفرة كبيرة فى قطاع كان مهمل لمدة 30 عاما، ووجدنا النقل البحرى والنهرى، والمناطق اللوجستية، والحرة، وأشياء كثيرة، ووزارة العدل وما حققته من خلال التحول الرقمى، والمحاكمات عن بعد.

 

وأوضح أن هناك ملفات عملت عليها الحكومة وحققت فيها إنجازات، والرئيس السيسى حدد الهدف من التغيير الحكومى الجديد بالتركيز على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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