حكومة لبنان: بدء التحقيقات وتوقيف المتورطين فى حادث السفارة الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:26 صباحاً - قال مراسل القناة الإخبارية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أجرى سلسلة اتصالات مع وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بشأن حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية فى بيروت.

وقال نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة اللبنانية، إن الوضع مستتب وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات حادث السفارة الأمريكية وتوقيف المتورطين.

وأعلن الجيش اللبنانى، تعرض السفارة الأمريكية فى بيروت، لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.. مشيرة إلى أن عناصر الجيش المنتشرة فى المنطقة ردت على مصادر النيران.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأربعاء وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن مُطلق النار تعرض للإصابة وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

ومن جهتها، أوضحت السفارة الأمريكية في لبنان، أنه تم إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة، وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى والفريق الأمنى ​​فى السفارة، لم تحدث أى خسائر، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية.