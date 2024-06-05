بالأسماء.. قائمة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:26 صباحاً - ينشر صوت الأمة قائمة أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر، وذلك بعد نشر نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها رسمياً من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك في خدمة لطلبة الإعدادية بالمحافظة للحصول على نتيجتهم برقم الجلوس.

واعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصرصباح اليوم الأربعاء نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بـ مرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثاني للعام الدراسي2023/2024.

ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر كل الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها.

قائمة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية