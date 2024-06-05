عاجل: محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 رسميًا..النتيجة من هنا

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 رسمياً ..النتيجة من هنا

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 رسميًا.. اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الاربعاء نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثاني للعام الدراسي2023/2024

ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر كافة الطلاب متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكدًا على أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

شروط التظلم

أن تكون طالبًا منتظمًا في الصف الثالث الإعدادي.

أن تكون قد أديت جميع امتحانات الشهادة الإعدادية.

أن تقدم طلب التظلم خلال الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

أن تدفع رسوم التظلم المقررة.



الخطوات المتبعة للتظلم

دفع رسوم التظلم:

تبلغ رسوم التظلم 35 جنيهًا لكل مادة ترغب في التظلم عليها.

يتم الدفع في كونترول الإعدادية حسب الجدول المعلن لكل إدارة تعليمية.

احرص على الاحتفاظ بإيصال الدفع، حيث ستحتاج إليه لاحقًا.

الحصول على صورة من ورقة الإجابة:

بعد دفع الرسوم، حدد موعدًا للاطلاع على صورة ورقة إجابتك.

يجب أن يحضر معك ولي الأمر وصورة من بطاقة هوية ولي الأمر ومكتوب عليها رقم جلوسك.

ستتمكن من مراجعة صورة ورقة إجابتك والتأكد من صحة التصحيح.

كتابة ملاحظاتك:

ستحصل على تقرير لكتابة ملاحظاتك حول أي أخطاء قد تراها في التصحيح.

وضح في التقرير ما تريده من تعديل، سواء إعادة تصحيح سؤال محدد أو تصحيح الورقة كاملة.

تقديم التقرير وصورة ورقة الإجابة:

سلم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب كونترول الإعدادية.

تأكد من الاحتفاظ بنسخة من التقرير لمتابعة سير عملية التظلم.

إعادة تقييم الورقة:

يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى الموجه العام لكل مادة.

يقوم الموجه العام بإعادة تقييم ورقة إجابتك ومراجعة التصحيح مرة أخرى.

الاطلاع على نتيجة التظلم:

بعد 15 يومًا من انتهاء فترة التظلمات، يمكنك مراجعة نتيجة التظلم في إدارتك التعليمية.

إذا تم تعديل درجتك، فستتمكن من استرداد رسوم التظلم في المادة.

سيتم أيضًا تعديل درجتك في قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم.