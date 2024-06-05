نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: استقرار ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمناطق حدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استقرار ضخ المياه في مناطق حدائق الأهرام حيث عادت الضغوط إلى طبيعتها بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أعمال تركيبات الطلمبة الجديدة وصيانة عددًا من خطوط المياه المغذية والتي ساهمت بشكل واضح فى تحسين ضغوطات المياه وانتظام ضخ المياه ووصولها للمناطق المرتفعة بالقطاع.

واشار اللواء أحمد راشد ان هناك تنسيق دوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة انتظام الخدمة لمواطنى قطاع هضبة الاهرام إلى جانب نشر فرق للمتابعة والرصد الميدانية للتعامل الفورى مع اى مشكلات تواجه الشبكات وخطوط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك للتيسير على المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة.

كما اكد محافظ الجيزة إنه تم وضع عددًا من الحلول الجذرية العاجلة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية لمواجهة اى مشكلات مستقبلية نظرًا للتوسع العمراني والكثافات السكانية الكبيرة بقطاع هضبة الاهرام.

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