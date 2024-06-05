محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.83%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 12:32 مساءً - اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83 ألفا 817 طالبا وطالبة حضر منهم 83 ألفا 214 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 71 ألف 422 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 85.83% ، مشيرا إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشاة في المركز الثالث 84.42% .

ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.