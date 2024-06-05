بعد مغرب غد الخميس.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1445

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 12:32 مساءً - تستطلع دار الافتاء المصرية مساء غد الخميس، هلال شهر ذى الحجة لعام 1445 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال باعتبارها بلد المناسك.

وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

كانت المحكمة العليا فى السعودية قد دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

وطالب بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بـ المملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".