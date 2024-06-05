القومية للأنفاق: 30 شهراً مدة تنفيذ مترو الإسكندرية الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 12:32 مساءً - أكد اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه يجرى الأن تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية بطول 21.7 كم، وأن مراحل التنفيذ الآن فى مرحلة الخوازيق، مشيرا الى أن مدة المشروع 30 شهرا، بداية من 1 يناير 2024، وهى مدة مضغوطة لحل الازدحام، ونحاول الضغط مع الشركات لتقليل المدة، كما تم تشغيل خطوط اتوبيسات نقل بديلة لقطار أبو قير.

وأضاف "جويلى" أن محافظة الاسكندرية تشهد أيضا ترام الرمل فى مرحلة الطرح وتم تحديد تحالف الشركات التى ستنفذه، ونحاول عدم العمل فى مشروعين فى وقت واحد فى الإسكندرية لتقليل الازدحام.

ومترو الإسكندرية يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة.