انت الأن تتابع خبر ارتفاع صادم في درجات الحرارة .. حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 5 يونيو 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عن صدمة جديدة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 5 يونيو 2024، في ظل الموجة الحارة التي تضرب مختلف محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخري منذ يوم الجمعة الماضي

وكشفت هيئة الأرصاد تفاصيل الطقس اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في بيان لها أذعته الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العليا للهيئة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي الفضائية المصرية.

حالة الطقس الساعات القادمة