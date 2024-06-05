انت الأن تتابع خبر ارتفاع صادم في درجات الحرارة .. حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 5 يونيو 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عن صدمة جديدة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 5 يونيو 2024، في ظل الموجة الحارة التي تضرب مختلف محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخري منذ يوم الجمعة الماضي
- وكشفت هيئة الأرصاد تفاصيل الطقس اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في بيان لها أذعته الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العليا للهيئة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي الفضائية المصرية.
حالة الطقس الساعات القادمة
- وتوقعت غانم أن حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 5 يونيو 2024 أنه يكون هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية بعد بسبب موجة حر جديد تضربت البلاد بداية أمس بسبب كتل هوائية صحراوية التي تضرب البلاد مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا ، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،
- وأوضحت عضو الهيئة العليا للهيئة أن حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 5 يونيو 2024 درجات الحرارة سوف تسجيل 43 درجة في محافظات الصعيد، علاوة على شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.