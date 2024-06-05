التعليم تكرم الطلاب المبدعين الفائزين في مسابقتي "التصوير والتصميم الفني والأشغال الفنية"

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أحمد جودة - القاهرة - كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم، الطلاب المبدعين الفائزين في مسابقتي "التصوير والتصميم الفني والأشغال الفنية"، من مراحل التعليم الإعدادي بالمدارس اللغات والمدارس الرسمية لغات، والتعليم الثانوي العام بالمدارس الدارسة اللغات الأجنبية ( الألمانية والايطالية والأسبانية والصينية ) كلغة أجنبية ثانية، وذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية والأستاذة نجلاء زكريا مدير عام تنمية اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومسئول المعهد الإيطالي التابع للسفارة الإيطالية بمصر وأساتذة اللغات الأجنبية بجامعات مصر.

وأكدت الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية أن الهدف من المسابقة الفنية هى تشجيع الطلاب على البحث والاطلاع وممارسة الأنشطة المختلفة، وتطوير لغتهم فى إطار ممارسة الأنشطة الممتعة، وتعزيز تعلم اللغات الأجنبية، وتوضيح الروابط التاريخية وعمق العلاقات بين مصر ودول تلك اللغات، فضلًا عن تعريف الطلاب بثقافة وأهم المعالم السياحية بها، وأهم السمات المشتركة بين ثقافة مصر وبلاد تلك اللغات.

ومن جهتها، أوضحت الأستاذة نجلاء زكريا مدير عام تنمية اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية إلى أن المسابقة اشترك بها 350 طالب من اللغات المختلفة (الألمانية، والإيطالية، والأسبانية، والصينية)، حيث فاز عدد 31 طالب من محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية) بشهادات تقدير وجوائز عينية مقدمة من المراكز الثقافية لهذه اللغات، كما تم تقديم شهادات تقدير وجوائز لموجهي عموم اللغات الأجنبية (الألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية)، وكذلك للسادة موجى عموم التربية الفنية، وشهادات تقدير لمعلمى الطلاب الفائزين.