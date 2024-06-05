عاجل:- تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية في منشور رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لجميع العاملين بالدولة.

جاء هذا الإعلان استجابةً لتزايد تساؤلات المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وقيمة المرتبات لكل درجة وظيفية بعد الزيادة الأخيرة في شهر مارس الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بدءًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، بمناسبة إغلاق السنة المالية وحلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول مرتبات شهر يونيو 2024

بعد الزيادة التي تم تطبيقها بدءًا من شهر مارس الماضي، أصبحت قيمة المرتبات لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:

- موظفو الدرجة الوظيفية السادسة: 6000 جنيه

- موظفو الدرجة الوظيفية الخامسة: 6500 جنيه

- موظفو الدرجة الوظيفية الرابعة: 7000 جنيه

- موظفو الدرجة الوظيفية الثالثة: 7500 جنيه

- موظفو الدرجة الوظيفية الثانية: 8000 جنيه

- موظفو الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

- موظفو الدرجة الوظيفية للمدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

- موظفو الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

- موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من خلال جميع فروع البنوك، ماكينات الصرف الآلي (ATM)، أو فروع البريد المصري المنتشرة في مختلف محافظات ومدن مصر.