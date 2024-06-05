هيئة الرعاية الصحية: شراكات استراتيجية مع الرعاة الدوليين للميكنة والتحول الرقمي للخدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 03:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع "ميلينسيس" لتقديم الحلول التقنية والمبتكرة للرعاية الصحية .. و"ديدالوس" للميكنة والتحول الرقمي للخدمات .. و"صلات كليما" لإدارة دورة الإيرادات باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود ركيزة هامة لضمان توفير خدمات صحية متميزة وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: يسعدنا أن نعبر عن شكرنا وامتناننا العميق للرعاة وشركاء النجاح وكل من أسهم في نجاحات الهيئة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية للمصريين

الرئيس التنفيذي لشركة صلات: نشرف كوننا جزءًا من جناح هيئة الرعاية الصحية الذي يقدم نموذجًا فريًدا للتكامل بين التراث الحضاري المصري وأحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية.. وشراكتنا استراتيجية مع الهيئة في إدارة دورة الايرادات

الرئيس التنفيذي لشركة كليما: القرارات المبنية على البيانات في بناء استراتيجياتنا لتحقيق استدامة هي أساس أي تطوير أو تغيير في القطاع، لذا فإن تحليل البيانات لكل الإجراءات يلعب دوراً حيوياً في جودة مخرجات الرعاية الصحية.

مدير شركة ديدالوس مصر: نعرب عن سعادتنا للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وخاصة بمجالات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية 2030

المدير التنفيذي لشركة ميلينسيس Millensys: التعاون في الهيئة خلال الفترة المقبلة سيكون معتمدًا على استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.. مؤكدًا: نعرب عن امتناننا للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وإتاحتها الفرصة للمشاركة بأكبر معرض ومؤتمر طبي في أفريقيا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الشراكات الاستراتيجية مع عدد من شركاء النجاح والرعاة الدوليين لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والتعاون في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث AFRICA HEALTH ExCon 2024.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن معرض صحة افريقيا الثالث 2024 يعد فرصة لتعزيز التعاون المثمر مع شركة "صلات كليما"، وذلك بهدف دعم البنية التحتية الصحية من خلال تزويد الهيئة بحلول تقنية متطورة لدعم نظم المعلومات الصحية وتحسين إدارة البيانات الطبية وإدارة دورة الإيرادات RCM، ودعم القرارات المبنية على البيانات بما يحقق الاستدامة المالية ، وبما يضمن جودة النظام الصحية، وهو ما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

مشيرًا أنه لضمان استدامة تقديم أفضل الخدمات الصحية، نثمن التعاون مع شركة "ميلينسيس" التي ستقدم حلولًا مبتكرة لتطوير النظم الطبية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. هذا التعاون يهدف إلى تطبيق أحدث التقنيات في إدارة الخدمات الصحية وضمان كفاءة وفعالية العمليات العلاجية.

معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة "ديدالوس"، التي تعد من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية، حيث يرتكز التعاون على تطوير نظم معلومات صحية شاملة وتطبيقات طبية مبتكرة، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وتقديم خدمات صحية متقدمة.

وتوجه السبكي، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل الرعاة وشركاء النجاح الداعمين وكل من أسهم في نجاحات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بالرعاية الصحية للمصريين، ومشاركتها بأكبر حدث طبي في أفريقياAfrica Health ExCon 2024، والمنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود كافة مؤسسات وقطاعات الدولة من أجل ضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين تماشيًا مع رؤية هيئة الرعاية الصحية وأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، والوصول لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا شكره وامتنانه العميق للرعاة وشركاء النجاح وكل من أسهم في إنجاح مشاركة الهيئة بمعرض ومؤتمر صحة أفريقيا.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد راتب، مدير شركة "ديدالوس" في مصر والمسئول عن أعمال الشركة في أفريقيا، عن سعادته بمشاركة الشركة في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثالث بالتعاون مع شركاء النجاح في مصر المتمثلة في هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الشركة تفتخر بتعاونها في تقديم خدمات التكنولوجيا والميكنة اللازمة لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يمثل أكبر أولويات الدولة المصرية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر 2030، وأولويات الشركة في المنطقة العربية وأفريقيا.

فيما أشاد الدكتور فايز الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة صلات، بالدور البارز الذي تلعبه الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر وإنجازاتها الملحوظة في القطاع الصحي المصري، مثنيًا على تميز جناح الهيئة المبتكر المشارك بمعرض صحة أفريقيا، معرًبا عن فخر شركة صلات بكونها جز ًءا من هذا الجناح الذي يقدم نموذجًا فريًدا للتكامل بين التراث الحضاري المصري وأحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية وذلك باستخدام أحدث التقنيات على يد خبرائنا المميزين في إدارة خدمات الرعاية الصحية، لافتًا أن الشركة حققت العديد من الإنجازات الكبيرة، وقررت التوسع إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون مصر منارة لتوسع نشاط الشركة بافتتاح شركة كليما للمساهمة في التحول في القطاع الصحي في شمال أفريقيا، والمساهمة في استدامة جودة الرعاية الصحية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بهدف تحقيق الاستدامة المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كليما، أحمد عماد الحملاوي، أن كليما تجسد رؤية واضحة ومتميزة للابتكار في الرعاية الصحية، وأنها تلتزم دائمًا بالتطوير في إدارة خدمات الرعاية الصحية وإدارة دورة الإيرادات، وأوضح أهمية استخدام الموارد بالشكل الأمثل لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان الاستدامة المالية، من خلال تحقيق رعاية صحية مبنية على القيمة، وأشار إلى أن القرارات المبنية على البيانات في بناء استراتيجياتنا لتحقيق استدامة هي أساس أي تطوير أو تغيير في القطاع، لذا فإن تحليل البيانات لكل الإجراءات يلعب دوراً حيوياً في جودة مخرجات الرعاية الصحية.

وأوضح السيد عمرو الخشاب، المدير التنفيذي لمجموعة ميلينسيس Millensys، أن التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في المراحل المستقبلية من نظام التغطية الصحية الشاملة سيكون معتمدًا على الذكاء الصناعي في تقنيات المعلومات و التقنيات الطبية كركيزة أساسية، وذلك بكل ما تمتلكه الشركة من برامج والأدوات تتلئم بل وتتفوق على تحديات التطور التقني الحالي والمستقبلي، وهو مما يتيح فرص تطوير كبيرة في تقديم الخدمات الطبية و دعم اتخاذ القرار، موجهًا عظيم الشكر للهيئة عن إتاحتها الفرصة للشركة للمشاركة في أكبر مؤتمر ومعرض طبي في أفريقيا بالجناح الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية كشركاء نجاح لما تقدمه الهيئة من إنجازات كبيرة وملموسة على أرض الواقع.