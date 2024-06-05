منتخب مصر بالأحمر وبوركينا فاسو بالأخضر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 03:32 مساءً - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر
أدار الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و شعبان بسطاوي منسق المنتخبات و مينا سامح إداري المنتخب الأول ، وعبدالله سيد مسئول المهمات .
يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء بعد غد الخميس على ستاد القاهرة الدولى، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.
بينما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركيني الفوز في الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.
ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.