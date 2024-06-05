منتخب مصر بالأحمر وبوركينا فاسو بالأخضر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 03:32 مساءً - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر

أدار الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و شعبان بسطاوي منسق المنتخبات و مينا سامح إداري المنتخب الأول ، وعبدالله سيد مسئول المهمات .