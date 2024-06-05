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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"

بنسبة نجاح 76.19%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2023-2024، بنسبة نجاح بلغت 76.19% لكل من الطلاب النظاميين، و51.2% للمنازل والوافدين، ونسبة للاعدادية المهنية.

وهنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، داعيا المولى تعالى أن يوفقهم خلال رحلتهم العلمية القادمة، وهنأ اولياء الأمور على نجاح أبنائهم.

وأوضح محمد ابراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم توزيع النتيجة على المدارس اليوم الأربعاء، وستكون متوفرة غدا بجميع مدارس المحافظة، ويمكن للطالب الحصول على نتيجته من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، أو من خلال رقم الجلوس أو اسم الطالب بالمدرسة التابع لها.

نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، يُمكن للطلاب البحث برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة. يُرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

1. قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي من هنا

2. اختر خيار نتائج الشهادة الإعدادية.

3. أدخل بيانات الطالب المطلوبة.

4. انقر على زر الاستعلام لعرض الدرجات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.