نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة عيد الأضحى.. جامعة حلوان: منفذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان، توفير منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن هذا المنفذ جاء في إطار جهود الجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبي الجامعة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة، والذي يتجاوز حدود التعليم الأكاديمي ليشمل دعم منتسبي الجامعة، وتحرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وقد أشاد منتسبي الجامعة بهذه الخطوة، معبرين عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وأكدوا أن الجامعة دائمًا ما تبادر بمثل هذه الخطوات التي تعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بأبنائها.

وذلك اعتبارا من اليوم وحتى غدا ٦/٦ بمنفذ متنقل داخل الحرم الجامعي أمام المبنى الادارى بجوار مدرج (۱۰)، واعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٩ يكون مقر المنفذ الرئيسي بالمطعم المركزى أمام مدرج (۳).

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