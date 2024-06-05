نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير صحة مدغشقر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتور هانيترالا جون، وزير الصحة بجمهورية مدغشقر، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

تناول الاجتماع تأكيد الجانب المصري على المضي قدمًا في تفعيل سبل التعاون مع الجانب المالاجاشى، والتي تشمل تيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية المصرية بسوق لدواء بمدغشقر.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة؛ انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.