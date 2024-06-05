نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل نظيرته بجمهورية غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة ديليس ميمي داركو، رئيس هيئة الغذاء والدواء الغانية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون الممكنة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الغانية، وكذا استكشاف احتياجات السوق الدوائي الغاني لتنسيق توفير تلك الاحتياجات من خلال شركاء الصناعة الدوائية المصرية، والعمل سويا على تلبية احتياجات المواطن الغاني من المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة، انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدول الإفريقية.