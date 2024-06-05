النيابة العامة: اليوم بدء تدريب المحامين للاستفادة من خدمات البوابة الرقمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 06:32 مساءً - في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي للارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة للمحامين، واستجابة لطلب النقابة العامة للمحامين بتسهيل آلية التعامل مع تلك الخدمات.

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري، بمحكمة المنشية بمحافظة الإسكندرية، فعاليات التدريب الذي تنظمه النيابة العامة للمحامين، حول كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر البوابة الرقمية للنيابة العامة، التي تتيح -بتقنيات مؤمنة- الحصول من خلالها على صور من محاضر الشرطة والتحقيقات والجلسات والأحكام والشهادات في القضايا، دون التوجه لمقار النيابة أو مكاتبها الرقمية.

جدير بالذكر أن هذه الخدمات لا تتطلب سوى سداد قيمة الرسوم البريدية التي يتحملها طالب الخدمة بعد تسجيل طلبه بالمنظومة الرقمية.