نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حياة كريمة.. حضور مكثف لطلبة الثانوية العامة بمبادرة تقدر في 10 أيام ببولاق الدكرور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة تقدر فى ١٠ أيام بمحافظة الجيزة، لمساعدة طلاب الثانوية العامة بمركز بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة.

حيث شهدت مدرسة الشيخة جواهر للثانوية بنات ببولاق الدكرور، إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة، لمساعدتهم على تخطي التوتر والقلق الناجم عن الامتحانات، من خلال نصائح وتوجيهات متخصصين في مجال الدعم النفسي.

وذلك بالإضافة إلى تقديم المراجعات النهائية التى شملت كل المواد من خلال فيديوهات تعليمية ومسابقات يقدم خلالها عدد من الجوائز، بهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتيسير الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

كانت قد انطلقت مبادرة «تقدر في 10 أيام» لدعم طلاب الثانوية العامة، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بجميع محافظات الجمهورية.

حيث انطلقت يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، وحتى يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، قبل أول أيام الامتحانات في العاشر من يونيو المقبل، ويجرى من خلالها تقديم المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة، في جميع المواد الدراسية بشقيها العلمي والأدبي.

وتشمل مبادرة «تقدر في 10 أيام» مراجعات أكاديمية شاملة، والتي توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، بالإضافة إلى فيديوهات تعليمية، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، في ظل اهتمام مؤسسة حياة كريمة برفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

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