الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندى الثقة فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 07:28 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى "ناريندرا مودي"، رئيس وزراء الهند، بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة.

وأعرب الرئيس السيسى، عبر حسابته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنياً التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي، ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء.