أميرة بهى الدين تستضيف أكرم القصاص فى "افتح باب قلبك" الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 07:29 مساءً - تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، بحلقة اليوم من برنامج "افتح باب قلبك"، الذي يذاع عبر قناة CBC الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع وأستاذ الاقتصاد الدكتور أيمن غنيم، للحديث عن الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة، وأولويات العمل خلال الفترة القادمة.

ويكشف الضيفان ما أنجزته الحكومة المصرية السابقة في السنوات الماضية، وذلك بعد تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن رئيس الوزراء المكلف سيبدأ تشكيل الوزارة وعرضها على الرئيس ثم مجلس النواب لتحظى بالموافقة النهائية لتصبح سارية، مشيرا إلى منح رئيس الوزراء وقته لتنفيذ خطاب التكليف الذى وجهه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء.

وعن معايير اختيار الوزراء والمهام المحددة للوزراء والحكومة الجديدة، قال "القصاص"، إن هناك معايير شخصية وشروط تنطبق على تولى الوظيفة العامة مثل الخبرة والنزاهة والتاريخ المهني والخبرات، والتخصص والقدرة على التناغم وتنفيذ الخطوط العريضة في خطاب التكليف.