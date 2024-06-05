مصدر أمنى: العثور على جثمان السعودى المتغيب.. والوفاة نتيجة تداعيات ظروفه المرضية ولا شبهة جنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 07:29 مساءً - كشف مصدر أمنى مصير المواطن السعودى المبلغ بغيابه منذ فترة.

وقال مصدر أمنى، إنه بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركاً كافة متعلقاته الشخصية، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب.

وأكدت التحريات والفحوص الطبية، وفقاً للمصدر الأمنى، عن عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية.

وقال المصدر الأمنى إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث.