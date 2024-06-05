العربية لحقوق الإنسان: نوثق شهادات مصابى فلسطين ونجهزها لجهات التحقيق الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 07:29 مساءً - استعرض رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبى تفاصيل توثيق بعثة حقوقية لشهادات جرحى العدوان الإسرائيلى على قطاع غـزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن المرحلة الأولى من البعثة شملت شمال سيناء وقناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية ومستشفيات مختارة فى القاهرة والقليوبية على جه التحديد حوالى 12 مستشفى تضم 500 جريح ومريض فلسطينيى واخدنا عينة من 85 من الجرحى على وجه التحديد وتفقدنا أوضاع الجميع لأناه حتى المرضى متأثرين جدا بتدمير البنية التحتية والقطاع الصحى جراء العدوان الإسرائيلى .

وتابع: "ركزنا على الجرحى لأنهم عانوا بشكل مباشر جراء النزوح المتكرر وضربهم فى ملاذات آمنة وعدم حصولهم على الرعية المطلوبة ونوعية الإصابة والسلاح المستخدم ومكان الإصابة، وكان مهم أن نوثق هذه الحالات وتجهيزها لجهات التحقيق الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد أن المرحلة الثانية شملت محافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء على مستوى المستشفيات لأنه كان فى دايما فكرة تجدد اعداد الضحيا وكانت أحيانا مستشفيات شمال سيناء توفر الرعابة الكاملة وأحيانا تحول المصابين إلى مستشفيات أخرى، ويتم توثيق حالات الجرحى والبعثة معنية بالتعنت الإسرائيلى فى تدفق المساعدات الإنسانية ورأينا هذا فى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أيضا ونحن متأثرين باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطينى والإسرائيليين يعيقون تدفق المساعدات .

ولفت إلى أنه تم رصد حوالى 52 شهادة من الجرحى والأعداد الأكبر حاليا هو عدد المرضى أصحاب الأمراض المزمنة أكثر منن 30 ألف مقطوع عنهم العاية من شهر أكتوبر الماضى ومقطوع عنهم العلاج ونوفر الشهادات صوت وصورة وكتابة وتم تقديم الشهادات الـ85 إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.