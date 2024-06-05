مصر للطيران تسير غدا 19 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 08:25 مساءً - تسير شركة مصر للطيران، غداً الخميس، 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، بواقع 10 رحلة القاهرة - جدة، 6 رحلات القاهرة- المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف، 2 رحلة كوناكري - المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والكهرباء وقرعة الجيزة والقليوبية وتضامن الفيوم وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.

وأعلنت شركة مصر للطيران، إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لـ أداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت شركة مصر للطيران إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.