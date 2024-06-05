أمين فتوى بقناة الناس: الدعاء مستجاب فى هذا المكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 08:26 مساءً - قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مستجاب في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا المكان الذى يضم سيدنا النبي تتنزل فيه الرحمات والبركات.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "من يذهب إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه بالسلام على سيدنا النبي، بصوت منخفض، وأن يكون كله خشوع وينظر أسفل قدمه، لأنه فى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك الدنيا بما فيها ويدعو بما يشاء فدعائه مستجاب ".

وأوضح: "يستحب أن يبلغ رسول الله من أوصاه بالسلام، إرسال السلام إلى رسول الله من فلان ابن فلان، يسلم عليك يا رسول، وهذا السلام يصل إلى رسول الله، وهذا شرف لأنك ذكرت اسم فلان ابن فلان أمام سيدنا النبي".