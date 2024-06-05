حسام حسن: محمد صلاح عقلية عظيمة وانتظروه بشكل مختلف في الملعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 08:26 مساءً - ثمن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حرص لاعبي الفراعنة على تمثيل منتخب بلادهم سواء داخل مصر أو خارجها، موضحا أن الجميع يعمل بعقلية كبيرة، قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

وتحدث حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الطبيعي أننا جهاز وطني نحب هذا البلد ونعمل على رفع اسمه، واي لاعب سيضيف للمنتخب هو ركيزة أساسية، نعم تعرضنا لبعض التخيلات من الشارع الرياضي بشأن وجود مشاكل، لكني تجاوزت ذلك، وكل من هو في المعسكر هو لاعب مصري 100%".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر: "محمود صلاح لاعب لديه خبرات كبيرة واللاعبون يحبونه وهو من المؤثرين بعقليته الفريدة، وكل اللاعبين بينهم حب واحترام، وبعض اللاعبين الكبار عليهم مسئولية، وأنتظروا صلاح في الملعب بالشكل الذي اعتدتم عليه لأن لديه إصرار على تقديم شىء مميز مع زملائه".

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.