فلسطينيون ضائعون وسط الدمار في خان يونس.. الوضع كارثي والحياة معدومة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 08:26 مساءً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على ضياع الفلسطينيون وسط الدمار الهائل الذى خلفه الاحتلال الإسرائيلى، وقال التقرير إنه بعد شهور طويلة من التشتت والنزوح عادوا إخيرا إلى مدينتهم خان يونس، لكنها ليست العودة التى طالما حلموا بها.

تابع التقرير، لم يبقى شيئا من مدينتهم التى عرفوها، فلا توجد طرق ولا منازل ولا معالم يستدل بها على حياة عاشوها هنا.

وأكدت سيدة فلسطينية أن خان يونس كانت مدينة جميلة أصبحت كلها عبارة عن دمار شامل، لا يوجد بنيان ولا مساجد تنطق كلمة "لا إله إلا الله"، ولا سوق ولا محال تجارية، كل حاجة راحت.

ولفت التقرير، إلى أنه وسط أنقاض مبانى مدمرة غابت ملامحها يتفقد هؤلاء الفلسطينيين الخراب لعلهم يجدون منازل ضمت ذكرياتهم، عاجزين عن استيعاب حجم الدمار الذى خلفه العدان الإسرائيلى على المدينة.

وقال مواطن فلسطينى: "الوضع كارثى بمعنى الكلمة، ومش عارف حدود بينى بسبب الدمار الذى حل به، وهذا الوضع مع الكل، سئ جدا، والحياة معدومة بشكل نهائى، ولا يوجد أى شئ من احتياجاتنا الأساسية".