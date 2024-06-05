نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الصينية تكرم الزميل هشام السيد لفوزه بالمركز الأول في جائزة المقال الصحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت السفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الزميل هشام السيد، رئيس قسم الأخبار بالأهرام المسائي، لفوزه بجائزة المقال الصحفي.

وكانت السفارة قد أعلنت عن مسابقة للمقال الصحفي، بمناسبة مرور 10 سنوات على العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وجاءت المسابقة تحت عنوان: من العصر الذهبي إلى العقد الباهر.

وفاز الزميل هشام السيد بالمركز الأول، بعد منافسة بين 400 كاتب صحفي، وجاء مقاله بعنوان: القوة النووية والسوبر مان الصيني..نوستالجيا جيل كامل.

وتمثلت الجائزة في فوز الزميل برحلة إلى الصين، في إطار حرص السفارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين.