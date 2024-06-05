نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنيسة الإنجيلية تسهم بمبلغ 170 ألف جنيه في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن الكنيسة الإنجيلية أسهمت من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمبلغ 170 ألف جنيه في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام 1445هــ اليوم الأربعاء 5 يونيه 2024م.

وجاء ذلك في إطار التلاحم الوطني والعمل الوطني المشترك، موجهًا الشكر للكنيسة الإنجيلية على هذه اللفتة الوطنية، كما أكد أن المشروع هو مشروع وطني، حيث توزع لحوم الصكوك على الأسر الأولى بالرعاية دون تمييز.