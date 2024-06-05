رئيس وزراء الهند يشكر الرئيس السيسي على تهنئته بالفوز في الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 09:31 مساءً - وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تهنئته بفوزه بـ ولاية جديدة، موضحًا أنه يتطلع للعمل معه لتحقيق مستويات غير مسبوقة من العلاقات خلال السنوات المقبلة.

وكتب رئيس الوزراء الهندي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، ردًا على تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: ممتن لكلماتك الدافئة.. ووفرت المشاركة المستدامة بين الهند ومصر زخما جديدا لعلاقاتنا.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: إنني أتطلع إلى العمل معكم لتحقيق ارتفاعات غير مسبوقة في السنوات المقبلة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهنئ رئيس وزراء الهند

وفي وقت سابق، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: أتقدم بخالص التهنئة إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة.

وأضاف الرئيس: وأعرب عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيًا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي، ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء.